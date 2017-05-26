СКИФ сравнял счёт в серии за 3-е место в ЧР по гандболу с «Динамо-Виктор»

СКИФ нанёс поражение «Динамо-Виктор» со счётом 29:24 во втором матче серии за третье место в мужской Суперлиге чемпионата России по гандболу, который состоялся в Краснодаре.

Таким образом, счёт в серии сравнялся — 1-1, и решающий третий матч, в котором и определится итоговый победитель, пройдёт 27 мая и тоже на площадке СКИФа.

Гандбол. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига

Серия за третье место. Второй матч

СКИФ (Краснодар) — «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — 29:24 (16:13).

В финальной серии между «Чеховскими медведями» и «Университетом-Нева» счёт 2-0 в пользу подмосковной команды.