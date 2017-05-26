Фигуристов распределили по этапам серии Гран-при

Международный союз конькобежцев (ISU) распределил по этапам участников серии Гран-при в мужском одиночном катании в сезоне-2017/18.

Михаил Коляда стартует на этапах в России и Китае, Максим Ковтун выступит в Канаде и США, Александр Самарин – в Канаде и Франции. Сергей Воронов заявлен на этапах в Японии и США, Дмитрий Алиев – в России и Японии, Александр Петров – в Китае и США. Одно место для российского участника забронировано на домашнем этапе.

Напомним, что в новом сезоне серию Гран-при откроет этап в России (20-22 октября). Затем фигуристы отправятся в Канаду (27-29 октября). Следом в календаре запланированы этапы в Азии – Китае (3-5 ноября) и Японии (10-12 ноября). Затем спортсмены выступят во Франции (17-19 ноября), и шестым этапом станет Skate America (24-26 ноября).