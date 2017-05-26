Воронцов: в Барселоне вшивый таможенник кричал нашему врачу, что мы везём допинг

Бывший главный тренер сборной России по плаванию Андрей Воронцов рассказал любопытную историю в ходе обсуждения в «Фейсбуке» предложения разрешить спортсменам принимать любые препараты.

«В сборной России визировал списки фармы на сборы — 25-40 наименований, все легальные. В 2011-м в Барселоне вшивый таможенник пристал к нашему врачу, кричал на него: «Вы везёте допинг!» Взял его за грудки, чуть не двинул в рыло, но вовремя сдержался. Привёл пару исторических фактов об употреблении допинга испанскими спортсменами. Таможня притихла, но коробки наши задержали на три дня. Через три дня отдали и извинились. Уверен, что половина из препаратов в списках, если сказать мягко, плацебо. Если «есть и пить» другую половину три недели сбора, то можно и не умереть. Зато некоторым спортсменам и тренерам может давить на мозг мысль, что если не помогает, то нужно искать что-то другое, ведь «у них там фарма лучше». Насколько лучше, некоторые наши спортсмены знают по горькому опыту. Также уверен, что многие ребята, отоварившись на сборах, толкали «баночки и коробочки» у себя «дома» по возвращении со сборов своим коллегам-лохам», — написал Воронцов.