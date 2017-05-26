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Российские «пляжники» выиграли первые матчи Кубка европейских чемпионов

26 мая 2017, пятница. 23:57. Другие

Состоялись матчи первого тура предварительного этапа Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Португалии.

В группе А саратовская «Дельта» со счётом 9:1 разгромила французский клуб «Литтораль-Дюнкерк». Покер оформил Игор Мело Матеус, по дублю сделали Пауло Жил и Фелипе. Московский «Спартак» в группе В с таким же счётом 9:1 обыграл греческий клуб «Наполи Патрон». Дубли записали на свой счёт Юрий Котов и Федор Земсков.

В группе С московский «Локомотив» одержал уверенную победу над бельгийским клубом «Литтораль-де-Панне» — 9:2. Хет-трик оформил Борис Никоноров, дубль на счету Лукао. В квартете D московский ЦСКА со счётом 8:1 взял верх над португальским клубом «Вилья Франка», а в группе Е петербургский «Сити» нанёс поражение португальскому «Амигос да Паз» — 4:2.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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