Известно распределение по этапам Гран-при танцоров и спортивных пар

Федерация фигурного катания России обнародовала состав российских участников этапов серии Гран-при сезона-2017/18 в парном катании и танцах на льду.

Спортивные пары Ксения Столбова/Фёдор Климов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов выступят на московском этапе. Затем Столбова и Климов стартуют в Японии, а Тарасова и Морозов – во Франции. Наталья Забияко и Александр Энберт выступят на этапах в Канаде и США. Кристина Астахова и Алексей Рогонов заявлены в Японии.

В танцах на льду на московском этапе выступят Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв и Александра Степанова/Иван Букин. Далее Боброва и Соловьёв отправятся в Китай, а Степанова и Букин – во Францию. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят в Японии и США, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро – в Китае и США. Также от России заявлены Алла Лобода и Павел Дрозд, которым достались этапы в Канаде и Франции.

В олимпийском сезоне серию Гран-при открывает российский этап в Москве. Затем турниры пройдут в канадском городе Риджайна, Пекине (Китай), Осаке (Япония), Гренобле (Франция) и американском Лейк-Плэсиде. Финал Гран-при состоится 7-10 декабря в японской Нагойе. В каждом этапе серии Гран-при участвует по 8 спортивных пар и 10 танцевальных дуэтов. Третьи номера российских участников московского этапа Гран-при определятся после контрольных прокатов, которые пройдут в начале сентября в Сочи.