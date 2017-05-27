20 мая в Запорожье прошёл первый этап Кубка Украины по дрон-рейсингу. Соревнования проходили на промышленной площадке в одном из действующих цехов ПАО «Запорожсталь». За награды боролись пилоты из Киева, Харькова, Днепра, Запорожья, Одессы, Черкасс и немец Энди Хан, входящий в мировую элиту своего вида спорта, сообщает Gagadget.com. Дистанция составила 200 метров с препятствиями и виражами. Необходимо было пройти четыре круга за наименьший отрезок времени, дроны развивают скорость до 100 км/ч.

Всего принимали участие 16 пилотов, но во время тренировок несколько дронов разбились и до основной части соревнований добрались только 12 пилотов. Пилот из Германии сошёл с дистанции в 1/4 финала из-за повреждения своего дрона. В итоге первое место в соревнованиях занял пилот из Харькова Василий Хоменко, второе — Максим Хоменко из Днепра и третье — Александр Наумкин из Одессы.