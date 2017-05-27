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ВАДА: мы не предлагали Исинбаевой стать послом чистого спорта в России

27 мая 2017, суббота. 09:36. Другие

Всемирное антидопинговое агентство опровергло информацию о том, что предложило двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом россиянке Елене Исинбаевой стать послом чистого спорта в России.

«ВАДА не предлагало Елене Исинбаевой стать послом чистого спорта в РФ. Агенство не может предложить такую должность члену комитета спортсменов Международного олимпийского комитета. Однако Елена может получить такой статус по инициативе российской стороны.

ВАДА ведёт огромную работу, чтобы помочь России вернуть соответствие кодексу организации как можно скорее. ВАДА рассматривает возможность приглашения Исинбаевой в штаб-квартиру агентства в Монреале для обсуждения образовательных программ, способствующих чистому спорту в России», — приводит текст заявления ВАДА Inside the Games.

Источник: ВАДА предложило Исинбаевой стать послом чистого спорта в России
Источник: Inside the Games Сообщить об ошибке
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Елена Исинбаева ВАДА Допинг
Новости. Другие
27 мая 2017, суббота
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