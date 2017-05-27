Павел Щегловский назначен старшим тренером сборной России по бобслею

Павел Щегловский назначен на пост старшего тренера сборной России по бобслею. Ранее данную должность занимал Олег Сухорученко. Об этом рассказал президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков.

«Павел Щегловский с юниорской сборной добился высоких результатов, он энергичный, ответственный и мотивированный специалист. Олег Сухорученко со своим опытом, уверен, сможет помочь юниорской сборной выйти на новый уровень. Вполне возможно, что совсем скоро кто-то из них войдёт в основной состав», — приводит слова Зубкова ТАСС.

Отметим, что Павел — старший брат бывшего старшего тренера сборной России Александра Щегловского, умершего в марте 2015 года на чемпионате мира в Винтерберге.