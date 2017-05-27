Чеботарь/Мелантьев — шестые в заезде каноэ-двоек на 1000 м на этапе КМ в Сегеде

Венгр Балинт Копаш победил в соревнованиях байдарок-одиночек на дистанции 1000 метров на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде. Россиянин Руслан Мамутов показал седьмой результат. Василий Погребан и Юрий Постригай стали десятыми в заезде байдарок-двоек, а двойка каноистов Владислав Чеботарь/Виктор Мелантьев стала шестой.
Гребля на байдарках и каноэ. Кубок мира. Второй этап. Сегед, Венгрия
Мужчины.
Байдарка-одиночка. 1000 м
1. Балинт Копаш (Венгрия) – 3.23,921.
2. Фернандо Пимента (Португалия) – 3.24,875.
3. Рой Родригес (Испания) – 3.25,782…
7. Руслан Мамутов (Россия) – 3.31,067.
Байдарка-двойка. 1000 м
1. Иниго Пенья/Франсиско Кубелос (Испания) – 3.05,624.
2. Виталий Цуркан/Олег Кухарик (Украина) – 3.06,485.
3. Даниэль Гавел/Якуб Шпикар (Чехия) – 3.09,239…
10. Василий Погребан/Юрий Постригай (Россия) – 3.10,198.
Каноэ-одиночка. 1000 м
1. Мартин Фукса (Чехия) – 3.45,624.
2. Исакиаш Куэйрош (Бразилия) – 3.46,424.
3. Томаш Качор (Польша) – 3.47,208.
Каноэ-двойка. 1000 м
1. Винсент Сломинский/Матеуш Каминский (Польша) – 3.27,543.
2. Сергей Торрес/Хорхе Энрикес (Куба) – 3.27,958.
3. Петер Кретчмер/Юл Ольтце (Германия) – 3.28,035…
6. Владислав Чеботарь/Виктор Мелантьев (Россия) – 3.29,735.
Байдарка-двойка. 500 м
1. Гийом Ле Фло/Себастьен Жюве (Франция) – 1.28,125.
2. Роберт Ильеш/Тибор Хюфнагель (Венгрия) – 1.28,302.
3. Игорь Трунов/Иван Семыкин (Украина) – 1.28,386.