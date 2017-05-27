Комиссаров стал 16-м в классе «Лазер» на международной регате в Нидерландах

Россиянин Сергей Комиссаров стал 16-м в в классе «Лазер» на международной регате Delta Lloyd Regatta в Нидерландах. Победу одержал британец Эллиот Хансон. У женщин в классе «Лазер-радиал» лучшей стала японка Манами Дои.
Парусный спорт. Международная регата Delta Lloyd Regatta. Медемблик, Нидерланды
«Лазер». Итоговая классификация
1. Эллиот Хансон (Великобритания) – 44.
2. Чарли Бэкингем (США) – 50.
3. Мэтью Уэрн (Австралия) – 58…
16. Сергей Комиссаров (Россия) – 99…
41. Максим Николаев (Россия) – 198.
«Лазер-радиал». Женщины. Итоговая классификация
1. Манами Дои (Япония) – 40.
2. Марит Боумистер (Нидерланды) – 42.
3. Сильвия Зеннаро (Италия) – 47…
41. Екатерина Зюзина (Россия) – 117…
67. Елена Воробьёва (Россия) – 232.