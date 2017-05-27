Нортуг: на ЧМ-2013 психологическая атака на Устюгова не сработала

Норвежский лыжник Петер Нортуг рассказал о первом противоборстве с россиянином Сергеем Устюговым.

«Я помню наш первый настоящий поединок. Это был чемпионат мира 2013 года в Валь-ди-Фьемме. Я всегда стараюсь смотреть в глаза своим соперникам, чтобы получить психологическое преимущество, но в первый раз это не сработало. Сергей был так сконцентрирован, что я не смог поймать его взгляд. Тогда я начал немного нервничать, потому что понял, что в эстафете мне предстоит встретиться с очень сильным соперником», — приводит слова Нортуга Dagbladet.