Первое золото ЧЕ по академической гребле завоевали румынки

На чемпионате Европы по академической гребле в Рачице (Чехия) разыгран первый комплект наград. В женской безрульной четверке победу одержала сборная Румынии в составе Кристины-Георгианы Попеску, Алины Поп, Беатрис-Мадалины Парфени и Роксаны Параскану. Серебро завоевала команда Польши, бронзу – сборная Нидерландов.

Победители в других классах будут определены 28 мая. За медали поспорят шесть российских экипажей из десяти. В финалах «А» выступят мужские экипажи безрульной четвёрки, восьмёрки с рулевым, а также легковесных безрульной двойки и безрульной четвёрки. В соревнованиях женщин россиянки будут сражаться в главных финалах рульной восьмерки и легковесной одиночки.