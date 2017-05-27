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Закарин финишировал вторым на 20-м этапе «Джиро д'Италия»

27 мая 2017, суббота. 18:44. Другие

Россиянин Ильнур Закарин из швейцарской команды Katusha–Alpecin стал вторым на 20-м этапе знаменитой веломногодневки «Джиро д'Италия», которая проходит в юбилейный, 100-й раз.

Закарин финишировал в одно время с победителем этапа — французом Тибо Пино (FDJ), который преодолел дистанцию 190 км из Порденоне в Асиаго за 4 часа 57 минут 58 секунд. Третье место занял итальянец Винченцо Нибали из команды Bahrain–Merida.

В общем зачёте перед заключительным этапом лидирует колумбийский гонщик из Movistar Найро Кинтана. Закарин занимает пятое место, отставая от лидера на 1 минуту 15 секунд. Заключительный этап «Джиро д'Италия» состоится 28 мая.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ильнур Закарин
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