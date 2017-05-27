Бужан: Кубок России — самый сложный титул для команды «Ростов-Дон»

Главный тренер женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» Фредерик Бужан прокомментировал победу над «Кубанью» в финале Кубка России (28:20).

«После очередной победы бывает сложно вернуться в игру, адаптироваться. К счастью, сегодня нам это удалось. Хочу поздравить свою команду, мы показали характер. Кубок России – самый сложный титул для нас. Он последний в сезоне, а это всегда непросто. Кроме того, мы играли без наших трёх олимпийских чемпионок — Анны Вяхиревой, Екатерины Ильиной и Владлены Бобровниковой. Рад, что справились со всеми трудностями и победили», — приводит слова Бужана пресс-служба клуба.