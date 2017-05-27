Член Зала славы бейсбола, бывший сенатор США Джеймс Баннинг скончался в 85 лет

Известный американский бейсболист, выступавший на позиции питчера, Джеймс Пол Дэвид «Джим» Баннинг скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает RCN.

Баннинг дебютировал в Главной лиге бейсбола 20 июля 1955 года в составе «Детройт Тайгерс». Выступал также за команды «Филадельфия Филлис» (1964—1967), «Питтсбург Пайрэтс» (1968—1969 и 1970—1971) и «Лос-Анджелес Доджерс» (1969). Проведя в МЛБ 17 сезонов, последний матч сыграл 3 сентября 1971 года.

7 раз включался в сборную всех звёзд. Номер 14, под которым Баннинг вступал за «Филадельфия Филлис», навечно выведен клубом из обращения. В 1996 году был включён в Зал славы бейсбола.

После завершения спортивной карьеры Баннинг занялся политикой и успешно прошёл ряд ступеней — от места в городском совете до Сената США от штата Кентукки. На пенсию он ушёл в начале 2011 года.

Баннинг умер в одной из больниц своего родного штата в ночь с 26 на 27 мая. Ранее, в октябре 2016 года, он пережил инфаркт.

У Баннинга, женатого с 1952 года, осталось 9 детей, 35 внуков и множество правнуков.