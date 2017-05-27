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Баташова стала седьмой на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Польше

27 мая 2017, суббота. 21:33. Другие

На четвёртом этапе Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Джонкове (Польша), завершились женские соревнования. Победу одержала итальянка Алисия Сотеро. Второе место заняла литовка Лаура Асадаускайте, третьей стала турчанка Ильке Озюксель. Россиянка Ульяна Баташова заняла седьмое место.

Современное пятиборье. Кубок мира. Четвёртый этап. Джонков, Польша

Женщины.

1. Алисия Сотеро (Италия) – 1362.

2. Лаура Асадаускайте (Литва) – 1347.

3. Ильке Озюксель (Турция) – 1341…

7. Ульяна Баташова (Россия) – 1317.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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