Максимов: разница в семь мячей в финальных матчах ничего не значит

Главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов прокомментировал итог финальной серии чемпионата России среди мужских команд против питерской команды «Университет-Нева», завершившейся 16-ми подряд золотыми медалями его подопечных в национальном первенстве.

«Полагаю, что наиболее сложной для нас из трёх финальных игр получилась последняя, сегодняшняя. Говорите, в начале второго тайма «медведи» вели с разницей в семь мячей? Это ещё ничего не значит. Практика еврокубковых матчей показывает, что неудачи терпели и клубы, которые вели после перерыва с разницей в восемь мячей. Сегодня сопернику удалось сократить это отставание до трёх мячей. Пришлось взять тайм-аут и объяснить игрокам, что в матчах такого уровня расслабляться нельзя даже при ощутимом преимуществе.

Линейный Павел Андреев сегодня и во второй игре заменил в обороне Александра Черноиванова, Павел играл в этих играх не только в оборонительной линии, но и в атаке, и довольно успешно. А поклонников нашего клуба мы приглашаем 30 мая в «Олимпийский» на проводы ветеранов команды», — приводит слова Максимова официальный сайт клуба.