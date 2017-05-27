Российские велогонщики завоевали медали Гран-при Москвы в омниуме

Российский велогонщик Максим Пискунов завоевал бронзовую медаль в омниуме на международных соревнованиях по велоспорту на треке в Крылатском — Гран-при Москвы.

Победил греческий спортсмен Христос Воликакис, который набрал 130 очков. Вторым со 123 очками стал Роман Василенков из Казахстана, третьим – Пискунов, набравший 115 очков.

В том же виде у женщин россиянки Галина Стрельцова и Александра Гончарова заняли второе и третье места, уступив итальянке Летиции Патерностер.

Соревнования по велоспорту Гран-при Москвы завершатся 28 мая.