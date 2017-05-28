Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Юджине в прыжках в высоту

Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине (США). Ласицкене, выступавшая под нейтральным флагом, в своей лучшей попытке преодолела планку на высоте 2,03 метра. Чемпионки мира в помещении Вашти Каннингем и Камила Лицвинко с результатом 1,95 метра заняли второе и третье места соответственно. Олимпийская чемпионка Рут Бейтиа — четвертая (1,92).

Разрешение принимать участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом Ласицкене получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций в апреле, поэтому была вынуждена пропустить зимний сезон.

Отметим, что предыдущую победу на этапе «Бриллиантовой лиги» из российских легкоатлетов также одержала Ласицкене, выигравшая в сентябре 2015 года этап в Брюсселе. Кроме того, 2,03 метра — это лучший прыжок в мире с июля 2015 года.