Мария Кучина: не хочу напротив своей фамилии квадратик, хочу законный триколор

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина) выразила желание того, чтобы сборная России была допущена до международных стартов под флагом страны. Кроме того, спортсменка прокомментировала свой высокий результат на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине.

«Конечно, игры эти дурацкие. Выгнали из семьи, потом перепроверили, некоторых решили вернуть. Наши друзья по сборной продолжают ждать. Это всё странно, и мы до конца не успокоимся, пока всё это не будет решено. Мы все хотим выступать за ту страну, в которой родились. Конечно, мы так и делаем, но я не хочу напротив своей фамилии белый квадратик. Хочу законный триколор.

Мой сегодняшний результат не то что: «вот вам всем!», но мы показали, что не сидели сложа руки. Мы готовились, не озлобились, мы очень хотим побеждать. И я сегодня показала, что ещё и можем. Если быть наглой, то ожидала такого результата. Чувствовала себя отлично, понимала, что сегодня могу высоко прыгать. В психологическом плане мне удалось всё откинуть, забыть, перестать обижаться и начать очень бодро с нового листа. И, конечно, с хорошей злостью. А если быть не наглой, надо кричать «а-а-а, вот это да-а-а, как это у меня так получилось!», — сказала Ласицкене.