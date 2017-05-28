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Гомер Симпсон введён в Зал славы бейсбола

28 мая 2017, воскресенье. 10:12. Другие

Главный герой популярного мультсериала «Симпсоны» Гомер Симпсон был введён в Зал славы Главной лиги бейсбола, сообщает официальный сайт MLB. Такое решение было принято в связи с 25-летием с момента выхода в эфир эпизода «Гомер с битой», в котором команда АЭС Спрингфилда выигрывает бейсбольный матч, а Гомер получает удар мячом в голову.

На торжественном мероприятии огромная фигура Гомера Симсона прошла через все процедуры, предусмотренные при включении в Зал славы новых членов. В музее организации теперь есть экспозиция, посвящённая ставшему легендарным эпизоду проекта.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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