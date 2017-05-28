Кинтана: надеюсь, проведу лучшую «разделку» в жизни

Лидер общего зачёта веломногодневки «Джиро д'Италия» колумбиец Наиро Кинтана поделился ожиданиями от заключительной гонки с раздельным стартом.

«Я считаю, что у меня недостаточный отрыв от Тома Дюмулина, но, с другой стороны, это мотивирует и прибавляет сил. У меня в карьере было несколько хороших „разделок“. Надеюсь, в воскресенья я проведу лучшую „разделку“ в жизни. Для меня необычно сохранять розовую майку, но я приложу все силы, чтобы это сделать.

Я сейчас не думаю о месте в тройке, потому что хочу только выиграть «Джиро д'Италия», — приводит слова Кинтаны официальный сайт соревнований.