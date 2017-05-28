Пино: всё самое сложное позади, осталось только 30 км

Французский гонщик Тибо Пино, занимающий третье место в общей классификации веломногодневки Гранд-тура «Джиро д'Италия» перед решающей гонкой с раздельным стартом, поделился впечатлениями от победы на 20-м этапе.

«Я очень рад, что одержал победу на этапе. Это не важнее, чем борьба за лидерство в общем зачёте, но всё равно это очень важно и приятно. Мы отлично сотрудничали с Кинтаной, Нибали, Закариным и Поццовиво. Это позволило нам оторваться на 15 секунд от Дюмолина.

Перед «Джиро д'Италия» я сказал, что хочу выиграть этап и попасть в тройку в общем зачёте. Всё самое сложное позади, осталось преодолеть только 30 км», — приводит слова Пино официальный сайт гонки.