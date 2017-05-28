Болозин и Кияшко — серебряные призёры ЧЕ по академической гребле

Россиянин Никита Болозин и Алексей Кияшко заняли второе место в заезде легковесной двойки без рулевого на чемпионате Европы по академической гребле в Рачице. Победили представители Ирландии Марк О’Донован/Шэйн О’Дрисколл. В женской легковесной одиночке первенствовала шведка Эмма Фред, а россиянка Анастасия Лебедева стала четвёртой.

Академическая гребля. Чемпионат Европы. Рачице, Чехия

Мужчины. Лёгкий вес. Двойка без рулевого

1. Марк О’Донован/Шэйн О’Дрисколл (Ирландия) – 6.32,340.

2. Никита Болозин/Алексей Кияшко (Россия) – 6.34,740.

3. Джузеппе Ди Маре/Альфонсо Скальцоне (Италия) – 6.34,890.

Женщины. Лёгкий вес. Одиночка

1. Эмма Фред (Швеция) – 7.36,24.

2. Дениза Уолш (Ирландия) – 7.38,00.

3. Патрисия Мерц (Швейцария) – 7.39,94.

4. Анастасия Лебедева (Россия) – 7.41,55.