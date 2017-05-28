Россиянки завоевали бронзу ЧЕ по академической гребле в восьмёрках с рулевыми

Российский экипаж восьмёрки с рулевой завоевал бронзовую награду чемпионата Европы по академической гребле в Рачице. На пьедестал поднялись Алевтина Савкина, Анастасия Тиханова, Елена Орябинская, Екатерина Потапова, Анна Карпова, Валентина Плаксина, Анна Аксенова, Юлия Калиновская и Екатерина Копаева. Победили румынки, а второе место заняли представительницы Нидерландов.

Академическая гребля. Чемпионат Европы. Рачице, Чехия

Женщины. Восьмёрка с рулевой



1. Румыния – 6.10,35.

2. Нидерланды – 6.12,86.

3. Россия – 6.16,05.