Д. Васильев стал 14-м на этапе Кубка мира по триатлону в Испании

В Мадриде (Испания) прошёл этап Кубка мира по триатлону. Победителями соревнований стали новозеландец Райан Сиссонс и британка Джорджиа Тэйлор-Браун. Единственный представитель России Денис Васильев финишировал 14-м.
Триатлон. Этап Кубка мира. Мадрид, Испания
Мужчины
1. Райан Сиссонс (Новая Зеландия) – 1:53.00.
2. Рафаэль Монтойя (Франция) – 1:53.08.
3. Симон Виан (Франция) – 1:53.16…
14. Денис Васильев (Россия) – 1:55.11.
Женщины
1. Джорджиа Тэйлор-Браун (Великобритания) – 2:08.05.
2. Тэйлор Спиви (США) – 2:08.56.
3. Челси Барнс (США) – 2:09.27.