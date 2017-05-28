Беломоина и Шуртер выиграли 2-й этап Кубка мира в кросс-кантри

Российские спортсмены неудачно выступили на втором этапе Кубка мира по маунтинбайку в олимпийской дисциплине «кросс-кантри», который прошёл в Альбштадте (Германия). Убедительные победы одержали украинка Яна Беломоина и швейцарец Нино Шуртер. Лучшая из российских участников, призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Калентьева финишировала 21-й. В соревнованиях мужчин Антон Синцов занял 33-е место
Маунтинбайк. Кубок мира. Второй этап. Кросс-кантри. Альбштадт, Германия
Женщины
1. Яна Боломоина (Украина) – 1:38.25.
2. Майя Влощовска (Польша) – отставание 0.16.
3. Йоланда Неф (Швейцария) – + 0.23…
21. Ирина Калентьева(Россия) – + 5.50…
41. Гузель Ахмадулина (Россия) – 11.30…
46. Екатерина Аношина (Россия) – + 14.42.
Мужчины
1. Нино Шуртер (Швейцария) – 1:33.38.
2. Матье ван дер Пель (Голландия) – отставание 0.26.
3. Антон Купер (Новая Зеландия) – +0.49…
33. Антон Синцов (Россия) – +6.09…
48. Тимофей Иванов (Россия) – +7.58…
56. Иван Селедков (Россия) – +8.56.