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Дюмулен стал победителем 100-й веломногодневки «Джиро д'Италия»

28 мая 2017, воскресенье. 18:53. Другие

Голландец Том Дюмулен из команды Sunweb победил в общем зачёте знаменитой веломногодневки Гранд-тура «Джиро д'Италия», которая прошла уже в 100-й раз. Второе место занял колумбиец Наиро Кинтана (Movistar), третьим стал итальянец Винченцо Нибали (Bahrain-Merida). Российский гонщик Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin в число призёров не попал, став пятым

Веломногодневка завершилась 28 мая индивидуальной раздельной гонкой на 29,3 км в Милане, в которой первенствовал голландец Йос ван Эмден из Lotto NL-Jumbo. Дюмулен показал второе время. Третий результат у итальянца Мануэля Квинциато из BMC.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ильнур Закарин
Новости. Другие
28 мая 2017, воскресенье
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