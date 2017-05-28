Пятиборцы Южной Кореи выиграли этап КМ в Польше, Савкин — 27-й

Победным дублем спортсменов из Южной Кореи завершились соревнования мужчин на четвёртом этапе Кубка мира по современному пятиборью в Джонкове (Польша). Первенствовал Вунтай Чжун, вторым стал Чжихун Ли. Бронзовым призером стал немец Патрик Доге. Россиянин Александр Савкин занял 27-е место.

Напомним, что Савкин стал единственным из россиян прошедшим отбор по итогам мужской квалификации. Сергей Баранов, Александр Лифанов и Николай Матвеев не сумели выйти в финальные соревнования.

Современное пятиборье. Кубок мира. Четвёртый этап. Джонков, Польша

Мужчины

1. Вунтай Чжун (Южная Корея) – 1458.

2. Чжихун Ли (Южная Корея) – 1453.

3. Патрик Доге (Германия) – 1451…

27. Александр Савкин (Россия) – 1372.