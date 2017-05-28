Российские «пляжники» узнали соперников в групповом этапе КЕЧ

Дополнительная жеребьёвка распределила по группам основного этапа победителей квалификации Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который продолжается в Португалии.

Московский «Локомотив» попал в группу В, где его соперниками станут «Виареджо» (Италия), «ЛСА Первез» (Бельгия) и «Джокер-Торнадо» (Молдова). «Спартак» дополнил группу Е, где сыграет с португальским «Спортингом», голландским «Бетювсом» и латвийским РТУ.

ЦСКА досталась группа Н, где соперниками «армейцев» будут белорусский БАТЭ, венгерский ФК «Щервы» и польская «Лодзь». Саратовская «Дельта» попала в квартет I, где её соперниками стали «Фалфала» (Израиль), «Грембах» (Польша) и «Гран Мотте» (Франция).

Петербургский «Кристалл», начинающий турнир с основного этапа, сыграет в группе G с португальским клубом «Насьональ де Мадейра», испанским «Кадисом» и греческим «Атласом».

Групповой этап начинается уже 29 мая.