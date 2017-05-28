Гандболистки клуба «Ростов-Дон» получили награды по итогам сезона-2016/17

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» на торжественном вечере во дворце спорта подвёл итоги сезона, в котором женская команда выиграла четыре турнира: Кубок ЕГФ, Суперкубок России, Кубок России и чемпионат России.

Лучшим бомбардиром клуба в сезоне стала Александрина Кабрал Барбоса, на счету которой 189 голов, сообщает пресс-служба ростовского клуба. В номинации «человек-семирик» победила Виктория Борщенко, забившая в сезоне больше всего голов с пенальти. Анна Вяхирева стала победителем в номинации «Лучший игрок сезона по версии подписчиков социальных сетей». Самым ценным игроком сезона была признана норвежский вратарь ростовской команды Катрин Лунде.

Владлене Бобровниковой была вручена награда в шуточной номинации — «Самый беременный игрок гандбольного клуба «Ростов-Дон». А одним из самых ярких событий торжественного вечера стало сбривание бороды у тренера по физподготовке Франка Куна, которую он обещал сбрить в случае победы команды во всех турнирах и выполнил своё обещание под аплодисменты команды и болельщиков.

Под занавес встречи состоялась церемония прощания с игроками, которые покидают клуб. Это Катрин Лунде, датчанка Лотте Григель, Ольга Черноиваненко и Мария Басараб.