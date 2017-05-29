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Азеведо: Закарин был самым сильным на третьей неделе «Джиро д’Италия»

29 мая 2017, понедельник. 00:23. Другие

Генеральный менеджер велокоманды Katusha-Alpecin Жозе Азеведо прокомментировал пятое место, которое занял российский гонщик Ильнур Закарин на «Джиро д’Италия».

«Закарин занял итоговое пятое место. Можно вспомнить второй этап, где он потерял 20 секунд, но не думаю, что это сильно повлияло бы на итоговую классификацию. Когда ты три недели в гонке и преодолел 3500 километров, нужно принимать результаты без каких-либо оправданий. Мы знаем, что Ильнур показал свой максимум. Наверное, он был самым сильным в горах на третьей неделе. Возможно, подиум был проигран в день на Блокхаусе, на девятом этапе. У него был не лучший день, но когда смотришь на первую шестёрку, понимаешь, что сложно наверстать упущенное, если в чём-то ошибся. Но в остальные дни он всё делал отлично. Конечно, нам бы хотелось оказаться на подиуме, но могу сказать, что мы гордимся командой и довольны выступлением всех гонщиков», — приводит слова Азеведо официальный сайт команды.

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Источник: Официальный сайт команды Katusha-Alpecin Сообщить об ошибке
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