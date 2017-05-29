Саввиди: «Ростов-Дон» ставит задачи выиграть ЛЧ-2017/18 и все остальные турниры

Председатель попечительского совета гандбольного клуба «Ростов-Дон» Иван Саввиди на торжественном вечере во Дворце спорта подвёл итоги сезона, в котором женская команда выиграла четыре турнира: Кубок ЕГФ, Суперкубок России, Кубок России и чемпионат России.

«Хочу сказать спасибо всем, кто на сейчас стоит сцене, и кто находится в зале. Девочки подарили нам замечательные эмоции. Сезон удался! Мы выиграли всё, что можно, хотя начало сезона было омрачено не лучшим выступлением в Лиге чемпионов. Однако это хороший плацдарм для новых задач. На следующий год ставим самые высокие цели — выиграть Лигу чемпионов и все остальные турниры. На днях встречаюсь с сербскими проектировщиками по поводу строительства новой гандбольной арены на левом берегу Дона. Этот проект поддерживают мэр и губернатор»,— приводит слова Саввиди пресс-служба клуба.