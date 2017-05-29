Медведева выступила в образе Сейлор Мун на японском телевидении

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы Евгения Медведева приняла участие в телевизионном шоу в Японии.

Россиянка в образе героини аниме Сейлор Мун приняла участие в игре, принцип которой заключается в том, чтобы максимально точно повторять танцевальные движения персонажа.

В сезоне-2016/17 один из показательных номеров спортсменки в фигурном катании также был посвящён этому аниме. Судя по её «твиттеру», 17-летняя Медведева в целом увлекается различными аниме.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».