Женская сборная России по регби-7 завоевала путёвку на Кубок мира — 2018

Женская сборная России по регби-7 заняла 5-е место на этапе Мировой серии в Канаде, обыграв команду США со счётом 26:21. Победительницами турнира стали представительницы Новой Зеландии.

После этого этапа сборная России набрала 58 очков и занимает в таблице четвёртое место за один этап до окончания Мировой серии. Таким образом, россиянки гарантировали себе место на Кубке мира.

Ранее на турнир отобрались сборные Новой Зеландии, Канады, Испании, США и Австралии.

Кубок мира 2018 года пройдёт в Сан-Франциско (США).