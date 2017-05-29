Шмелёва: результаты наших футболистов не соответствуют вложенным в них средствам

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года, трёхкратная чемпионка мира российская велогонщица Дарья Шмелёва рассказала о задачах, которые стоят перед ней при подготовке к Олимпиаде 2020 года в Токио, и призналась, что футбол ей вообще не нравится.

«Хочу расти как разгоняющая, хочу проехать свой разгон лучше китаянки Джинджи Гонг, став самой быстрой разгоняющей в мире. Хочу всё-таки овладеть искусством индивидуального спринта, которое мне так тяжело даётся. Хочу вернуть в Россию мировой рекорд на 500 метров с места, который в октябре прошлого года забрала у Насти Войновой мексиканка Джессика Салазар. Но для этого нужно ехать в гости к мексиканке, на трек в Агуаскальентес, в среднегорье, где разреженный воздух позволяет развивать рекордные скорости.

В шоссейных велогонках я смотрю только финиш, когда начинается самое интересное. Футбол не смотрю, строго говоря. Считаю, что результаты наших футболистов не соответствуют вложенным в них средствам. А вот на хоккей ходила, нам как-то раз дали билеты на матч московского «Динамо», и мне очень понравилось. Ну не считая того, что я была немного в шоке, когда увидела, насколько жёстко они прикладываются к бортам!» — цитируют Шмелёву «Известия».