Дюмулен опустился на 3-ю строчку в рейтинге Мирового тура UCI, Закарин — на 14-ю

Голландский велогонщик Sunweb Том Дюмулен, ставший победителе веломногодневки «Джиро д'Италия», поднялся на третье место в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов. В его активе 1851 очко. Лидерство сохранил бельгиец Грег ван Авермат из BMC Racing (2528), второе место занимает испанец Алехандро Вальверде из Movistar (1995).

Российский гонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин стал 14-м.

В командном зачёте лидирует бельгийская Quick-Step Floors (8540), на втором месте — американская BMC Racing (6613), на третьем — испанская Movistar (5564).