Шпажистка Логунова стала пятой на этапе Гран-при в Боготе

В Боготе (Колумбия) завершился этап Гран-при по фехтованию на шпагах. Победы одержали украинец Богдан Никишин и венгерка Эмеше Шаш-Ковач. Двукратная олимпийская чемпионка россиянка Татьяна Логунова заняла пятое место, Павел Сухов стал седьмым.
Фехтование. Этап Гран-при. Богота
Мужчины. Шпага
1. Богдан Никишин (Украина).
2. Марко Фичера (Италия).
3. Эдуардо Мунцоне (Италия) и Кьюнду Пак (Южная Корея)…
7. Павел Сухов (Россия).
10. Вадим Анохин (Россия).
Женщины. Шпага
1. Эмеше Шаш-Ковач (Венгрия).
2. Вивиан Кон (Гонконг).
3. Альберта Сантуччио (Италия) и А Лам Шин (Южная Корея).
5. Татьяна Логунова (Россия).