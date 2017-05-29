Чемпион России по спортивной ходьбе Трофимов дисквалифицирован на 4 года

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал чемпиона России 2016 года по спортивной ходьбе Петра Трофимова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

33-летний спортсмен нарушил правило «Попытка применения запрещённой субстанции». Дисквалификация Трофимова продлится по 2 ноября 2020 года. Все результаты спортсмена с 13 августа 2009 года по 18 мая 2013 года будут аннулированы.

В 2016 году Пётр выиграл чемпионат России на дистанции 20 км.