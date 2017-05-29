ЦСКА обыграл БАТЭ в матче основного раунда КЕЧ по пляжному футболу

Московский ЦСКА обыграл белорусский БАТЭ в стартовом матче основного этапа Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу в Португалии со счётом 5:3. В составе российской команды дублями отметились Рафинья и Андерсон. Защитник белорусской команды Андрей Давидович забил мяч в свои ворота.

В составе БАТЭ два гола забил Владислав Жариков, один — Михаил Коваленко.

В другом матче группы Н венгерский клуб «Щервы» обыграл польский «Лодзь» со счётом 7:2. 30 мая ЦСКА сыграет с «Лодзем», а БАТЭ встретится с «Щервы».