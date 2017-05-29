«Кристалл» победил «Атлас» в основном раунде КЕЧ по пляжному футболу

Санкт-петербургский «Кристалл» победил греческий «Атлас» в матче группового этапа Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу в Португалии со счётом 5:0. В составе российской команды дублями отметились Деян Станкович и Кирилл Романов. Ещё один гол на счету Нелито Да Силвы.

В другом матче группы G испанский «Кадис» обыграл португальскую «Насьональ де Мадейру» со счётом 4:3.

В основном раунде Кубка европейских чемпионов также выступают саратовская «Дельта» и московские «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА.