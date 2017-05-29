Отстранённым российским лыжникам разрешили готовиться к сезону в составе сборных

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда о сохранении временной дисквалификации российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой до 31 октября 2017 года.

«Дальнейшие шаги и решения будут приняты ФЛГР совместно с адвокатами в ближайшие дни. До этого момента давать комментарии не стоит. Единственное, что можно сказать сейчас: FIS официально разрешила временно отстранённым спортсменам тренироваться в составе сборных команд России», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».