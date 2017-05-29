Мужская сборная Татарстана выиграла чемпионат России в дабл-трапе

В подмосковном спортивном комплексе «Лисья нора» разыграны медали командного чемпионата России по стендовой стрельбе в дисциплине «дабл-трап» среди мужчин. Победу одержала первая сборная Татарстана (Василий Мосин, Александр Фурасьев, Артур Мингазов), поразившая 407 мишеней из 450 возможных. Серебро завоевали стрелки Липецкой области (Виталий Фокеев, Артём Некрасов, Кирилл Фокеев) – 404 мишени, бронзу – вторая команда Татарстана (Камиль Хусаенов, Артём Маврин, Александр Филиппов) – 385 мишеней.

В личном зачёте в дабл-трапе победу одержал чемпион мира 2006 года и победитель Европейских игр 2015 года Виталий Фокеев. В квалификации Виталий поразил 135 мишеней из 150 возможных. В финале спортсмен сделал 73 точных выстрела.