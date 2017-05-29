Медведева: в Японии меня узнают везде, где бы ни появилась

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своей огромной популярности в Японии.

«В Японии меня действительно узнают везде, где бы ни появилась. Но я не могу сказать, что мне прямо-таки не дают прохода. Напротив, местные всё понимают и уважают твоё личное пространство. Но у них в стране фигурное катание действительно куда популярнее, чем в России. Там его смотрят буквально все. Крупных турниров не пропускают. Фигуристов знают поголовно. В России такого нет, но я могу с уверенностью сказать, что в последние годы серьёзные подвижки в этом плане происходят и у нас. Всё больше людей интересуются фигурным катанием, всё чаще родители стали отдавать детей заниматься.

В шоу на японском телевидении я приняла участие как приглашённая звезда. Честно говоря, мне очень понравилось. Интересно и забавно получилось, хотя прежде я в подобных мероприятиях участия не принимала. А что касается костюма Сейлор Мун, то это придумали чисто спонтанно. Многим известно, что я увлекаюсь японским аниме и очень люблю этого персонажа. Вот мы и решили: а почему бы не выйти в образе Сейлор Мун. Трибуны, конечно, были в восторге. Ой, что вы, я не только танцевала… Было три раунда. Помимо танцев пришлось ещё играть в аэрохоккей и удерживать равновесие, стоя на одной ноге. К счастью, моя команда в итоге одержала победу», — приводит слова Медведевой RT.