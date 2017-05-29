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«Спартак» уступил «Спортингу» в основном раунде КЕЧ по пляжному футболу

29 мая 2017, понедельник. 22:27. Другие

Московский «Спартак» стартовал в групповом этапе Кубка европейских чемпионов—2017 с поражения от лиссабонского «Спортинга» в серии послематчевых пенальти. Основное время встречи закончилось со счётом 3:3, а в послематчевой лотерее промах Остапа Фёдорова стал фатальным для москвичей.

Пляжный футбол. Кубок европейских чемпионов—2017. Назаре, Португалия

Группа Е. Первый тур

«Спартак» (Россия) — «Спортинг» (Португалия) — 3:3 (1:2, 0:0, 2:1, 0:0), по пенальти — 2:3

Голы: Пачев, 11, 25, Павленко, 35 – Отт, 1, 27, Маджер, 12.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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