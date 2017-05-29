Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Локомотив» обыграл «Виареджо» в основном раунде КЕЧ по пляжному футболу

29 мая 2017, понедельник. 22:35. Другие

Столичный «Локомотив» в первом матче основного раунда Кубка европейских чемпионов в дополнительное время сумел переиграть действующего победителя турнира – итальянский «Виареджо» – со счётом 7:6. Половина мячей была забита уже к середине первого периода. По ходу встречи команды поочередно выходили вперёд, но не могли увеличить преимущество даже до двух мячей.

Решающий гол был забит на первой же минуте овертайма, для его автора — бразильца Лукао он стал третьим в матче.

Пляжный футбол. Кубок европейских чемпионов—2017. Назаре, Португалия

Группа В. Первый тур

«Локомотив» (Россия) – «Виареджо» (Италия) – 7:6 д. в.(3:3, 2:2, 1:1, 1:0).

Голы: Макаров, 2, 22, Лукао, 3, 28, 37, Никоноров, 7, Горчинский, 16 – Бухлицкий (а/г), 2, Ремеди, 4, Гори, 7, 22 (с пен.), 29, Рамачиотти, 21.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК Локомотив
Новости. Другие
29 мая 2017, понедельник
22:35 «Локомотив» обыграл «Виареджо» в основном раунде КЕЧ по пляжному футболу
22:27 «Спартак» уступил «Спортингу» в основном раунде КЕЧ по пляжному футболу
21:03 Медведева: в Японии меня узнают везде, где бы ни появилась
20:52 Мужская сборная Татарстана выиграла чемпионат России в дабл-трапе
19:54 Адвокат Легкова и Белова удовлетворён решением CAS
19:46 Ирландские пятиборцы выиграли смешанную эстафету на 4-м этапе КМ, россияне — 8-е
19:10 Отстранённым российским лыжникам разрешили готовиться к сезону в составе сборных
18:56 Вудс задержан по обвинению в вождении в нетрезвом виде
18:34 Рябинский: суды по российским паралимпийцам идут, но порадовать победами не могу
18:02 CAS отклонил апелляции шестерых российских лыжников
16:37 Курашов: FIS внёс в проект календаря КМ по фристайлу финал и два этапа в РФ
16:00 Резервные сборные России по биатлону проведут сборы в Чайковском
15:50 «Кристалл» победил «Атлас» в основном раунде КЕЧ по пляжному футболу
15:22 Йохауг: я здорова, мои близкие тоже, так что я ничего не потеряла
14:21 ЦСКА обыграл БАТЭ в матче основного раунда КЕЧ по пляжному футболу
14:06 Аян переизбран на пост президента Международной федерации тяжёлой атлетики
13:16 Колобков: при правильной подготовке РФ может занять место в тройке на ОИ-2018
13:01 Чемпион России по спортивной ходьбе Трофимов дисквалифицирован на 4 года
12:47 «Дельта» победила «Грембах» в основном раунде КЕЧ по пляжному футболу
12:39 Назван состав сборной РФ на турнир в преддверии Суперфинала МЛ по водному поло
11:57 Шпажистка Логунова стала пятой на этапе Гран-при в Боготе
11:50 Призёр Олимпийских игр Морозов одержал две победы на турнире по плаванию в США
10:58 Призёр Олимпийских игр Гедуев пропустит чемпионат России по вольной борьбе
10:47 Ласицкене: в Юджине у меня не было мыслей: «Сейчас выйду и отомщу»
10:18 Дюмулен поднялся на 3-ю строчку в рейтинге Мирового тура UCI, Закарин — на 14-ю
09:36 ВФП изменило место проведения чемпионата России по плаванию на открытой воде
09:15 Koreg Sailing Team выиграла третий этап Премьер-дивизиона НПЛ
09:14 Туганов занял шестое место на турнире по конкуру в Риме
09:09 Шмелёва: результаты наших футболистов не соответствуют вложенным в них средствам
08:07 Женская сборная России по регби-7 завоевала путёвку на Кубок мира — 2018
01:22 Медведева выступила в образе Сейлор Мун на японском телевидении
00:27 Саввиди: «Ростов-Дон» ставит задачи выиграть ЛЧ-2017/18 и все остальные турниры
00:23 Азеведо: Закарин был самым сильным на третьей неделе «Джиро д’Италия»
28 мая 2017, воскресенье
23:50 Гандболистки клуба «Ростов-Дон» получили награды по итогам сезона-2016/17
23:11 Российские «пляжники» узнали соперников в групповом этапе КЕЧ
22:21 «Дельта», «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА преодолели отбор КЕЧ по пляжному футболу
21:37 Фёдоров и Виноградова выиграли ЧР в ските среди смешанных команд
20:59 Пятиборцы Южной Кореи выиграли этап КМ в Польше, Савкин — 27-й
20:45 «Кубань» второй год подряд выиграла Кубок Европейских чемпионов по регби-7
19:57 Российские байдарочники и каноисты остались без медалей в эстафетах этапа КМ
19:41 Стрелки Липецкой области выиграли командный ЧР в ските
18:53 Дюмулен стал победителем 100-й веломногодневки «Джиро д'Италия»
18:46 Беломоина и Шуртер выиграли 2-й этап Кубка мира в кросс-кантри
18:17 Российские велогонщицы выиграли спринт и мэдисон на Гран-при Москвы
17:47 Д. Васильев стал 14-м на этапе Кубка мира по триатлону в Испании
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017