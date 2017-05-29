«Локомотив» обыграл «Виареджо» в основном раунде КЕЧ по пляжному футболу

Столичный «Локомотив» в первом матче основного раунда Кубка европейских чемпионов в дополнительное время сумел переиграть действующего победителя турнира – итальянский «Виареджо» – со счётом 7:6. Половина мячей была забита уже к середине первого периода. По ходу встречи команды поочередно выходили вперёд, но не могли увеличить преимущество даже до двух мячей.

Решающий гол был забит на первой же минуте овертайма, для его автора — бразильца Лукао он стал третьим в матче.

Пляжный футбол. Кубок европейских чемпионов—2017. Назаре, Португалия

Группа В. Первый тур

«Локомотив» (Россия) – «Виареджо» (Италия) – 7:6 д. в.(3:3, 2:2, 1:1, 1:0).

Голы: Макаров, 2, 22, Лукао, 3, 28, 37, Никоноров, 7, Горчинский, 16 – Бухлицкий (а/г), 2, Ремеди, 4, Гори, 7, 22 (с пен.), 29, Рамачиотти, 21.