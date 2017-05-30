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Туктамышева: не нужно думать, что олимпийский сезон – что-то особенное

30 мая 2017, вторник. 00:31. Другие

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о подготовке к новому олимпийскому сезону.

«Уверена, что олимпийский сезон точно такой же, как все предыдущие. Не нужно рваться, выполнять двойной объём работы, чтобы загнать себя, не нужно чересчур волноваться, надо всё спокойно делать. Не нужно настраивать себя, что если ставить программы в олимпийский сезон, то это должны быть самые лучшие – просто феерия! Нравится музыка – катай. Подходи к работе абсолютно спокойно. Мне кажется, что одна из ошибок, которые допускают спортсмены, и я в том числе на примере своей карьеры, это думать, что олимпийский сезон – что-то особенное, и если ничего такого не сделать, то всё, катастрофа! Наоборот, олимпийский сезон нужно пройти как можно спокойнее, делая упор на стабильное катание.

Я согласна с Патриком Чаном, что фигурное катание должно оставаться фигурным катанием. Прекрасно, что многие идут на усложнение, начинают прыгать невероятное количество четверных, но в то же время мне, например, приятно смотреть на фигуристов, которые катаются с душой, у которых есть программа, а не просто разбег – прыжок. На усложнение идти, конечно, нужно, но при этом не забывать, что такое фигурное катание, чем оно привлекает зрителей.

Есть и ещё один аспект: оборотная сторона сложности – травмы. Не представляю, каким нужно быть, чтобы на протяжении нескольких сезонов выступать на пределе своих возможностей и фигачить в программах по шесть четверных! Спорт – это прекрасно. Но не надо забывать, каким ты будешь через 20 лет. Это очень важный момент. Естественно, все мы отдаёмся работе полностью, но если бесшабашно прыгать, прыгать, превозмогая боль, не обращать внимания на травмы, то последствия могут быть очень серьёзными», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба ФФККР.

Источник: Федерация фигурного катания на коньках Сообщить об ошибке
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Елизавета Туктамышева
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