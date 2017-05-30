Щибрик занял несколько призовых мест на турнире по конкуру в Литве

Российский спортсмен Егор Щибрик успешно выступил на международном турнире по конкуру в Литве. В маршруте для молодых лошадей с высотой препятствий до 110 см он занял два первых места на Титусе Z (86,20 секунды; 0 штрафных очков) и Каpино AS (81,18 секунды; 0 штрафных очков).

В маршруте с высотой препятствий до 135 см Золотого тура Егор на Лопесе стал вторым (64,91 секунды; 0 штрафных очков), а на Карлсберге — третьим (68,88 секунды; 0 штрафных очков). В маршруте с высотой препятствий до 125 см Серебряного тура Щибрик на Куайдано стал девятым (56,54 секунды; 4 штрафных очка).

26 мая Егор в маршруте с перепрыжкой с высотой препятствий до 140 см Золотого тура на Карлсберге занял второе место (35,01 секунды; 0 штрафных очков), а на Лопесе — шестое (78,80 секунды; 5 штрафных очков).

В маршруте с высотой препятствий до 130 см Серебряного тура Щибрик на Каталане показал четвёртый результат (61,52 секунды; 0 штрафных очков), а на Куайдано — шестой (70,50 секунды; 0 штрафных очков).

В маршруте для молодых лошадей в две фазы с высотой препятствий до 115 см Егор занял третье место на Казино AS (28,08 секунды; 0 штрафных очков) и четвёртое — на Титусе Z (30,47 секунды; 0 штрафных очков).

27 мая Щибрик занял четыре призовых места. В маршруте для молодых лошадей с перепрыжкой с высотой препятствий до 115 см он стал первым на Казино AS (35,52 секунды; 0 штрафных очков) и третьим на Титусе Z (82,29 секунды; 2 штрафных очков). В маршруте Серебряного тура с перепрыжкой с высотой препятствий до 135 см Егор стал вторым и четвёртым на Каталане (35,54 секунды; 0 штрафных очков) и Куайдано (36,32 секунды; 4 штрафных очка).

28 мая Щибрик в Гран-при Золотого тура с высотой препятствий до 140 см на Карлсберге стал вторым (34,64 секунды; 0 штрафных очков), а на Лопесе — пятым (33,88 секунды; 0 штрафных очков). В маршруте на чистоту и резвость с высотой препятствий до 135 см он занял четвёртое место на Каталане с результатом 63,23 секунды без штрафных очков.