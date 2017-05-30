Борисов: детям надо получать кайф на футбольном поле, не искать замену в подвале

Президент МФК «Спартак» Сергей Борисов поделился впечатлениями от участия в благотворительном фестивале фонда «Красно-белое сердце».

«Фонд «Красно-белое сердце» — замечательная организация, оказывающая социальную поддержку детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей. К сожалению, в России уделяется недостаточное внимание этой серьёзной проблеме. Необходимо с самых ранних лет прививать ребятам любовь к спорту в любых его проявлениях. Дети должны получать кайф на футбольном поле, а не искать ему замену где-то в подвалах и подворотнях. Мини-футбольный клуб «Спартак» Москва совместно с ассоциацией «Оборонстрой» не мог остаться в стороне и внёс свой посильный вклад в организацию этого спортивного фестиваля. Дети – это самое главное, поэтому хотел бы выразить огромную благодарность президенту фонда «Красно-белое сердце» Никите Баранову и всем организаторам турнира за такой яркий праздник», — цитирует Борисова официальный сайт клуба.