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Агапитов избран в исполком Международной федерации тяжёлой атлетики

30 мая 2017, вторник. 10:25. Другие

Президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов был избран в состав исполнительного комитета Международной федерации тяжёлой атлетики, сообщает официальный сайт IWF.

На конгрессе IWF в Бангкоке Агапитов получил 81 голос. Также в исполком были избраны: грек Пиррос Димас (104 голоса), индиец Бирендра Прасад Байшия (83), узбекистанец Шахрилло Махмудов (81), египтянин Махмуд Махгуб (71), эквадорец Луис Освальдо Замбрано Андраде (71) и британец Майкл Ирани (66).

Ранее на пост президента IWF был переизбран венгр Тамаш Аян.

Источник: Международная федерация тяжёлой атлетики Сообщить об ошибке
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