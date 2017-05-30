Агапитов избран в исполком Международной федерации тяжёлой атлетики

Президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов был избран в состав исполнительного комитета Международной федерации тяжёлой атлетики, сообщает официальный сайт IWF.
На конгрессе IWF в Бангкоке Агапитов получил 81 голос. Также в исполком были избраны: грек Пиррос Димас (104 голоса), индиец Бирендра Прасад Байшия (83), узбекистанец Шахрилло Махмудов (81), египтянин Махмуд Махгуб (71), эквадорец Луис Освальдо Замбрано Андраде (71) и британец Майкл Ирани (66).
Ранее на пост президента IWF был переизбран венгр Тамаш Аян.